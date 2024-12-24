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Сегодня, 15:06

Финкельштейн: «В свое время Александр Емельяненко многое упустил в своей жизни»

Сергей Ярошенко
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Глава лиги M-1 Global Вадим Финкельштейн прокомментировал победное возвращение в ММА Александра Емельяненко.

«Ему уже 43 года. Думаю, что пиковые бои Емельяненко остались позади. За его карьерой я давно уже перестал следить. Думаю, что в большие бои он уже точно не вернется, но его дорога — использовать свое имя и зарабатывать на этом деньги. В таком возрасте сложно конкурировать с молодыми и топовыми бойцами. Он сам был топовым бойцом, но, к сожалению, в свое время очень много упустил в своей жизни. Но какое-то время он еще будет вызывать интерес благодаря своей харизме, популярности и скандалам», — цитирует Финкельштейна Vprognoze.ru.

22 декабря в турнире NFL 2 в Ингушетии Александр Емельяненко победил техническим нокаутом на 36-й секунде первого раунда блогера и комика Алексея Гончарова.

Александр Емельяненко
Вадим Финкельштейн
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