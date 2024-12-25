Александр Емельяненко может провести бой против Джигана в 2025 году

Российский боец Александр Емельяненко может провести бой против артиста Дениса Устименко-Вайнштейна (Джигана) в 2025 году.

«Готов к этому бою. В следующем году можем его сделать», — приводит ТАСС слова Емельяненко.

В субботу, 21 декабря, тяжеловес за 37 секунд победил стендап-артиста Алексея Гончарова на турнире National Fighting League в Магасе. После боя Емельяненко жестко высказался в адреса Джигана, который ранее заявил, что спортсмен должен ему 20 тысяч рублей.

43-летний Емельяненко более полугода находится в реабилитационном центре в Ингушетии. На его счету 29 побед, 9 поражений и 1 ничья.