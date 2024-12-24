Бокс/ММА
UFC Bellator PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 14:26

Боец ММА Расул Очаев приговорен к 3,5 годам колонии за стрельбу в центре Москвы

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пресс-служба Московской прокуратуры сообщила, что суд приговорил бойца смешанных единоборств Расула Очаева к 3 годам и 6 месяцам тюремного заключения в исправительной колонии.

14 февраля 2024 года спортсмен в ходе конфликта устроил стрельбу из травматического пистолета. В результате происшествия пострадали двое мужчин и сам Очаев. Все были госпитализированы в одну из местных больниц.

Как сообщает прокуратура Москвы, приговор Очаева еще не вступил в законную силу.

Источник: https://t.me/moscowproc/5958
ММА
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
СМИ сообщили о плане Макрона по вводу войск ЕС на Украину в 2025 году
Орбан высказался о возможных сроках окончания украинского конфликта
Два человека пропали без вести при крушении российского судна в Средиземном море
Михаэль Шумахер впервые станет дедушкой
«Зенит» и еще пять клубов РПЛ, которые мог бы возглавить Станислав Черчесов
Легендарная лыжница Сметанина попала в реанимацию после инсульта
Популярное видео
Обмен СКА и «Магнитки»
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
В «Ладе» началась распродажа команды?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мичков: «Александр Емельяненко кто угодно, только не спортсмен»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости