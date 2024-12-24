Боец ММА Расул Очаев приговорен к 3,5 годам колонии за стрельбу в центре Москвы

Пресс-служба Московской прокуратуры сообщила, что суд приговорил бойца смешанных единоборств Расула Очаева к 3 годам и 6 месяцам тюремного заключения в исправительной колонии.

14 февраля 2024 года спортсмен в ходе конфликта устроил стрельбу из травматического пистолета. В результате происшествия пострадали двое мужчин и сам Очаев. Все были госпитализированы в одну из местных больниц.

Как сообщает прокуратура Москвы, приговор Очаева еще не вступил в законную силу.