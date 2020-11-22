Фигейредо защитил титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе
09:08
Чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо в первом раунде главного боя турнира UFC 255 победил Алекса Переса и защитил титул чемпиона промоушена в наилегчайшем весе.
32-летний бразилец в середине раунда зашел сопернику в ноги, а затем Фигейредо исполнил удушающий прием, после чего рефери пришлось останавливать поединок.
На счету Фигейредо 20 побед в UFC при одном поражении.
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