Фигейредо защитил титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо в первом раунде главного боя турнира UFC 255 победил Алекса Переса и защитил титул чемпиона промоушена в наилегчайшем весе.

32-летний бразилец в середине раунда зашел сопернику в ноги, а затем Фигейредо исполнил удушающий прием, после чего рефери пришлось останавливать поединок.

На счету Фигейредо 20 побед в UFC при одном поражении.