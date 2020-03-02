Фигейредо и Бенавидес могут провести реванш на UFC 250

Бойцы наилегчайшего дивизиона UFC Джозеф Бенавидес и Дейвисон Фигередо могут провести реванш уже в мае. Их повторный бой планируется на UFC 250, который пройдет 9 мая в Бразилии, сообщает в Twitter журналист Бруно Массами.

Бенавидес на турнире UFC Fight Night 169 в Норфолке (США) нокаутом проиграл Фигейредо в бою за титул чемпиона организации в наилегчайшем весе. Однако бразилец провалил процедуру взвешивания перед боем, из-за этого он не получил чемпионский пояс.

На счету 35-летнего Бенавидеса 27 побед и 6 поражений. У 32-летнего Фигейредо 19 побед (9 — нокаутом) и одно поражение.