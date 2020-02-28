Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Фергюсон продолжает готовиться к бою против Нурмагомедова. До схватки с Хабибом осталось меньше двух месяцев

11:03
Теги:

Американец Тони Фергюсон продолжает подготовку к бою против чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Фергюсон выложил в Twitter видеоотчет с тренировки.

Поединок пройдет в Бруклине 18 апреля и станет главным событием турнира UFC 249.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА. У 35-летнего Фергюсона — 25 побед и 3 поражения.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир