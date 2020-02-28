Фергюсон продолжает готовиться к бою против Нурмагомедова. До схватки с Хабибом осталось меньше двух месяцев

Американец Тони Фергюсон продолжает подготовку к бою против чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Фергюсон выложил в Twitter видеоотчет с тренировки.

«Xero'd?In» # Finish?Fuerte ?? # StillMy?MF'nMat ? Champ Shit Only(tm)? ??? Hashtag# Threw It Back For Thursday ? 3Months Post Op pic.twitter.com/aikpwwaSuZ — Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) February 28, 2020

Поединок пройдет в Бруклине 18 апреля и станет главным событием турнира UFC 249.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА. У 35-летнего Фергюсона — 25 побед и 3 поражения.