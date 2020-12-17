Фергюсон: «Оливейра сломался ментально уже в первом раунде»

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон разобрал прошедший поединок с Чарльзом Оливейрой в эфире своего инстаграма.

«Он не доминировал надо мной. Никто не тратит много энергии в таких позициях, да ты и не должен ее тратить вот в таких БЖЖ-противостояниях. Нужно терпеть и ждать, когда соперник расслабится. В 3-м раунде он уже не мог пройти в маунт. Все, что он делал — это контролировал меня из бокового контроля, пытаясь придумать что-то другое. Он сломался ментально еще в 1-м раунде.

Я пересмотрел бой без звука и комментаторов, чтобы не слышать всех этих криков: «О, он доминирует над ним!». Окей, поясняю чайникам в БЖЖ — здесь тебе дают очки только за развитие позиции. Но я не знаю, как судят здесь, есть ли вообще какая-то судейская комиссия. Правда, не знаю.

Также хочу ответить Большому Джону (который предположил, что Тони уволят — прим.) и Панку [прозвище Томсона]. Нетушки, б***. Никуда меня не уволят. Джош, завязывай уже, дружище, я и так надрал тебе зад, забыл разве? Даже не начинай все это дерьмо. Фаны любят меня. Они хотят видеть мои бои. А я люблю их», — рассказал Фергюсон в прямой трансляции.

13 декабря Фергюсон проиграл Оливейре единогласным решением в со-главном событии вечера UFC 256.