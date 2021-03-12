Джимми Ривера: «Я выиграл у Петра Яна 14,5 минуты боя из 15»

Бывший соперник Петра Яна Джимми Ривера вспомнил бой с российским бойцом UFC.

«Я дал Яну самый сложный бой в UFC, считаю, что выиграл 14 минут 30 секунд из 15-минутного боя. Не хочу показаться мудаком, но я реально выиграл первый раунд и второй, но в конце каждых 15 секунд раунда он меня ронял. Я был в шоке, что они отдали эти раунды ему, потому что это был всего лишь момент, а раунды выиграл я. Если бы это были удары, после которых я не понимал, где нахожусь, то ладно. Но я вполне контролировал ситуацию», — сказал Ривера в интервью подкасту MMA Roasted.

Ян выиграл у Риверы единогласным решением в июне 2019-го. По ходу поединка россиянин дважды отправил соперника в нокдаун — в самом конце 1-го и 2-го раундов.