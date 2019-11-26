Фергюсон еще не подписал контракт на бой с Хабибом

Американский боец Тони Фергюсон еще не подписал контракт на бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, информирует ESPN. Последний, как ранее стало известно, уже сделал это. Об этом сообщил менеджер чемпиона UFC Али Абдельазиз, показав фото контракта.

Фергюсон заинтересован в поединке и пока ведет переговоры. Если соглашение будет подписано, то бой пройдет 18 аперля в Бруклине.

Нурмагомедов 7 сентября защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде в центральном бою турнира UFC 242 в Абу-Даби.

Всего на его счету 28 побед в 28 поединках. Фергюсон одержал 25 побед и потерпел 3 поражения.