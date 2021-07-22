Дос Аньонс заявил, что ради него Хабиб вернется в ММА

Бывший чемпион легкого веса UFC Рафаэль Дос Аньос сообщил, что получил от UFC бой против россиянина Ислама Махачева. Также он отметил, что в случае его победы, Хабиб Нурмагомедов вернется в спорт.

«Я только что получил ответ от UFC, что Ислам согласился драться со мной 30 октября, 5 раундов в Абу-Даби, и Хабиб согласился выйти из отставки, чтобы отомстить за потерю своего брата после этого», — написал дос Аньос в Twitter.

I just heard back from the UFC that Islam accepted to fight me Oct 30 5 rounds in Abu Dhabi and Khabib agreed to come out of retirement to avenge his brother's loss after that. — Rafael dos Anjos (@RdosAnjosMMA) July 22, 2021

Напомним, Махачев (20 побед, 1 поражение) не проигрывает уже восемь поединков подряд. Он после победы над Тьяго Мойзесом поднялся на 5-ю строчку рейтинга дивизиона легкого веса UFC.