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Дос Аньонс заявил, что ради него Хабиб вернется в ММА

07:30
Рафаэль Дос Аньос. Фото Instagram
Рафаэль Дос Аньос. Фото Instagram
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Бывший чемпион легкого веса UFC Рафаэль Дос Аньос сообщил, что получил от UFC бой против россиянина Ислама Махачева. Также он отметил, что в случае его победы, Хабиб Нурмагомедов вернется в спорт.

«Я только что получил ответ от UFC, что Ислам согласился драться со мной 30 октября, 5 раундов в Абу-Даби, и Хабиб согласился выйти из отставки, чтобы отомстить за потерю своего брата после этого», — написал дос Аньос в Twitter.

Напомним, Махачев (20 побед, 1 поражение) не проигрывает уже восемь поединков подряд. Он после победы над Тьяго Мойзесом поднялся на 5-ю строчку рейтинга дивизиона легкого веса UFC.

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Евгений Козинов все материалы автора

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