Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Федор Емельяненко выписан из больницы

19:21
Федор Емельяненко. Фото Bellator.
Федор Емельяненко. Фото Bellator.
Теги:

Российский боец ММА Федор Емельяненко был выписан из больницы, сообщает Telegram-канал «Мутко против». Ранее его госпитализировали с коронавирусом.

Спортсмен находился в стационаре московской больницы № 52 с 21 января. Ему разрешили вернуться домой после того, как его состояние улучшилось.

На счету 44-летнего Емельяненко 39 побед и 6 поражений в ММА. У него есть контракт с Bellator, который предполагает еще два боя.

Дополнительная информация:

https://t.me/offsider/1588

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир