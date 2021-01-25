Федор Емельяненко выписан из больницы
19:21
Российский боец ММА Федор Емельяненко был выписан из больницы, сообщает Telegram-канал «Мутко против». Ранее его госпитализировали с коронавирусом.
Спортсмен находился в стационаре московской больницы № 52 с 21 января. Ему разрешили вернуться домой после того, как его состояние улучшилось.
На счету 44-летнего Емельяненко 39 побед и 6 поражений в ММА. У него есть контракт с Bellator, который предполагает еще два боя.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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