Федор Емельяненко выписан из больницы

Российский боец ММА Федор Емельяненко был выписан из больницы, сообщает Telegram-канал «Мутко против». Ранее его госпитализировали с коронавирусом.

Спортсмен находился в стационаре московской больницы № 52 с 21 января. Ему разрешили вернуться домой после того, как его состояние улучшилось.

На счету 44-летнего Емельяненко 39 побед и 6 поражений в ММА. У него есть контракт с Bellator, который предполагает еще два боя.