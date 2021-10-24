Джонсон: «Уверен, что Емельяненко обсудит свое будущее в Bellator»

Американский боец Тимоти Джонсон после поражения от россиянина Федора Емельненко на турнире Bellator 269 высказал мнение о сопернике.

— Не удивило скорость рук Федора и его в форме в 45-летнем возрасте?

— Все это удивило. В этом весь Федор. Да, наш бой мог бы продлиться всю дистанцию, и тогда бы увидели скукоту. Ребята, вам нравятся скучные бои? Вы бы хотели разговаривать со мной будь я победил бы судейским решением в скучном бою? Или же вы хотите пообщаться со мной сейчас, хоть я проиграл? В конце концов мы развлекаем публику, и я хочу развлекать публику. Не хочу быть скучным бойцом. Это тяжелый вес.

— Федор в хорошей форме?

— Да, он вышел на бой в хорошей форме. В очень хорошей форме я бы сказал. Я надеюсь, что в 45 лет я не буду драться, но если бы и пришлось, то хотелось бы такую же форму.

— Возможно, Федор — будущий чемпион?

— Ну, это мы скоро и выясним. Более чем уверен, что он обсудит свое будущее в Bellator вместе со Скоттом Кокером и Молдавским, и, возможно, проведет матч-реванш с Райаном Бейдером. Я не знаю. Сейчас я сфокусирован на том, что меня ждет дальше. Взгляну на рейтинги, и решу, с кем мне нужно подраться, чтобы вновь вернуться к вершине дивизиона. Выясним, как мне удавалось побеждать в 2020 году. Сделаем работу над ошибками. В 2022 году постараюсь побеждать так же, как и в 2020.

— В чем Федор лучше Молдавского? Можете назвать один пункт?

— Они разные. Молдавский — очень умный боец. Очень быстрый. Хорошо двигается, и мне было слишком сложно угнаться за ним на протяжении 25 минут. А Федор — он совершенно другой боец. Он станет перед вами и будет наносить бомбы, а бьет он очень больно. Каждый из них хорош в чем-то своем.

— Насколько сложно вам говорить, когда у вас что-то во рту?

— Нет, вообще не сложно. Я уже привык.

— Это табак?

— Да. Может попробуете?

— Нет, мы пошутили. Или у вас под губой опухло после пропущенных от Федора?

— Он ударил меня прямо сюда. Как я вам уже сказал, Федор бьет точно. Каждый боец хочет нанести такой удар.

Хочется сказать всем людям здесь. Тут меня больше узнают, чем дома в Миннесоте. Все подходят, просят сфотографироваться, и мне это нравится. Все тут нравится. Отличная поездка.