Федор Емельяненко: «Слова Карелина? Определять, что вид спорта, а что нет, — это прерогатива не депутата»

Александр Карелин — депутат, а не представитель Минспорта РФ, не ему решать, что является видом спорта, а что не является. Об этом в разговоре с журналистами заявил президент Союза ММА России, экс-чемпион Pride Федор Емельяненко.

— В свое время легендарный борец Александр Карелин сказал, что ММА — это не вид спорта. Также он сказал, что смешанные единоборства учат молодежь смешивать водку с пивом.

— Это уже старое. Он потом сказал, что не это имел в виду и так далее, что его слова были вырваны из контекста. Александр Александрович — уважаемый спортсмен, но, я думаю, определять, вид спорта или не вид спорта, — это прерогатива не депутата или кого-то еще, а Министерства спорта РФ. Есть специалисты, которые рассматривали правила спорта и так далее. Все это рассматривалось, обговаривалось, собирались неоднократные совещания, и тем самым утвердили вид спорта. Все. Дальше этот вид спорта доверили развивать Союзу ММА России.

— Встречались ли вы с ним, общались ли? Обсуждали ли с ним этот вопрос? В каких вы отношениях?

— Когда мы виделись и общались... Мы уже давно не общались, давно не виделись. А когда мы виделись и общались... Он был у нас на чемпионате России в Омске, слово он говорил, все было хорошо, нормально. Не было никаких недопониманий. А позже пошло: «не вид спорта, не вид спорта».

— Это, скорее всего, вопрос с технической стороны. Нет, наверное, такого, что ММА — это плохо. Он считает, что это вид дисциплины, а не вид спорта.

— Скорее борьба — это вид дисциплины ММА. Так ведь? Посмотрите, наша техника включает в себя вольную и классическую борьбу. Так ведь? Но в вольной и классической борьбе нет тех приемов, которые есть в нашем виде. Так? То есть это одно из подразделений, одна из дисциплин.