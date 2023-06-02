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Федор Емельяненко — о брате Иване: «Надеюсь, он оставил свою прошлую жизнь»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Президент Союза ММА России, экс-чемпион Pride Федор Емельяненко в беседе с журналистами на чемпионате России по ММА прокомментировал первый бой своего младшего брата — 35-летнего Ивана.

26 мая Иван в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» победил решением судей дзюдоиста Алексея Леденева.

— Недавно ваш брат Иван Емельяненко дебютировал в ММА. Поддержали ли вы это решение? И смотрели ли бой?

— Это решение было принято без меня, скажем так. Мне Эдгард Запашный скинул ссылку на бои Ивана и Александра. Да, я посмотрел записи.

— И как вам?

— Победил блогера.

— А с какими чувствами смотрели бой Александра?

— На все, что происходит с моими братьями, я смотрю, наблюдаю уже в течение долгих лет с тяжелыми чувствами. С очень тяжелыми. Понимаю, что я им помочь ничем не могу, поэтому я молюсь, чтобы кто-то другой помог, если не я. Может быть, когда-то произойдет осознание. Надеюсь, что Иван, скажем так, оставил свою прошлую жизнь и с этого боя начнет новую. Хотя то, что сейчас произошло... Я, конечно, не с блогерами ему предлагал, а с реальными бойцами биться. Я предлагал ему помощь и поддержку, когда ему было еще 15-16 лет. Если он в 35 созрел, ну, пусть будет так. Главное, чтобы он отказался от того образа жизни, который вел до этого.

Федор Емельяненко. «Как я могу помочь?! Сказать: «Саша, не пей»?!» Федор Емельяненко: откровенное интервью

Иван Емельяненко
Федор Емельяненко
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