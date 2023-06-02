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Сегодня, 13:37

Махно: «Поединок с Хамитовым неизбежен»

Мария Гусева
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Российский боец ММА Алексей Махно поделился мнением о том, насколько вероятен его поединок с казахстанцем Куатом Хаитовым по прозвищу «Найман».

«Если Камил Гаджиев будет делать турнир в Казахстане, думаю, этот бой неизбежен. Он будет украшением турнира. Бывал ли я раньше в Казахстане? Нет, никогда», — цитирует Legalbet.kz Махно.

35-летний Хамитов одержал 25 побед и потерпел 7 поражений в ММА. На счету 33-летнего Махно 26 побед и 9 поражений.

Ранее президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что нужно устроить поединок между Хамитовым и Махно в Казахстане, сделав его главным боем вечера.

Источник: Legalbet.ru
ММА
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