Федор Емельяненко — Райан Бейдер: когда и во сколько прощальный бой россиянина

В ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (штат Калифорния, США) состоится турнир Bellator 290, в главном бою которого сразятся россиянин Федор Емельяненко и американец Райан Бейдер.

Турнир стартует в 02.00 по московскому времени, а бой Емельяненко — Бейдер начнется ориентировочно после 06.00.

Официально турнир Bellator 290 в России не покажут. Мировая трансляция всего вечера пройдет на сервисе Showtime, предварительный кард также покажет официальный YouTube-канал Bellator. Следить за ходом боя можно в текстовой онлайн-трансляции на «СЭ».

Свой последний бой Федор провел в октябре 2021 года. Тогда он нокаутировал Тимоти Джонсона. Ранее Емельяненко победил и Куинтона Джексона. Бейдер подходит к этому поединку также на серии из двух побед. Американец решением судей одолел Чейка Конго и Валентина Молдавского.

Первый бой между Емельяненко и Бейдером состоялся в январе 2019 года и завершился поражением россиянина нокаутом уже на первой минуте первого раунда.