Федор Емельяненко рассказал, в чем Молдавский лучше Бейдера

Легендарный боец ММА Федор Емельяненко рассказал, в чем его ученик Валентин Молдавский лучше американца Райана Бейдера.

«Если смотреть по отдельности, то во всех аспектах Валентин лучше, — сказал Емельяненко «СЭ». — Техника у Валентина гораздо интереснее, правильнее, и он быстрее, моложе. У Валентина замечательное преимущество, способность заключается в его работоспособности. Он с первых минут начинает работать, как заведенная машина, и до последних секунд он не отпускает. Молодость. Говорят, что опыт против молодости, так вот у Валентина молодость пышет. И эта молодость перекрывает опыт других соперников. Конечно, Валентин скоростной, чувствительный, и его физическая сила на высоте».

Также Емельяненко назвал слабые стороны Бейдера.

«Райан Бейдер интересный, опытный боец, но особенно в последнее время я бы сказал, что нестабильный, — считает Емельяненко. — Многое зависит у него от психологического настроя, от того, как пойдет или не пойдет бой, пропустил или не пропустил. Я, конечно, по-своему смотрю, но мне кажется, что пробелы в его технике есть. Есть слабые стороны. Я бы не сказал, что у него хорошая ударная техника. У него есть взрыв, чувство дистанции, но работал серийно и в связках он не способен. Он может отмахнуться, чтобы почувствовать дистанцию. Он может 2-3 раза махнуть, а потом перевести, повалиться, переведя в партер, но вести поединок в стойке, как мне кажется, не поведет».

Молдавский и Бейдер сразятся на турнире Bellator, который пройдет в ночь на 29 января в США.