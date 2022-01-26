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Сегодня, 14:20

Федор Емельяненко — о нокауте в бою с Джонсоном: «Были наработки. Так же прошло с Орловским и Роджерсом»

Федор Емельяненко рассказал, как нокаутировал Тимоти Джонсона
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Федор Емельяненко — Тимоти Джонсон.
Фото Bellatormma

Российский тяжеловес Федор Емельяненко рассказал, как смог нокаутировать Тимоти Джонсона, с которым он встречался на турнире Bellator в Москве.

«Поймал на встречном движении, — сказал Емельяненко «СЭ». — Это наработки, чувство соперника. В момент, когда соперник начинает атаковать, ты опережаешь его и проводишь свою серию. Так же прошло с [Андреем] Орловским и [Бреттом] Роджерсом».

У 45-летнего Емельяненко в ММА 40 побед, 6 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся.

Тимоти Джонсон
Федор Емельяненко
ММА
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