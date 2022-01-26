Российский тяжеловес Федор Емельяненко рассказал, как смог нокаутировать Тимоти Джонсона, с которым он встречался на турнире Bellator в Москве.

«Поймал на встречном движении, — сказал Емельяненко «СЭ». — Это наработки, чувство соперника. В момент, когда соперник начинает атаковать, ты опережаешь его и проводишь свою серию. Так же прошло с [Андреем] Орловским и [Бреттом] Роджерсом».

У 45-летнего Емельяненко в ММА 40 побед, 6 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся.