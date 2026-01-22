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22 января, 14:17

Федор Емельяненко: «Потребовал у Pride не представлять меня украинским бойцом. Я русский»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Федор Емельяненко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Федор Емельяненко в интервью «СЭ» рассказал, как в 2002 году потребовал у японских организаторов Pride прекратить представлять его как украинского бойца.

«Я рубился с ними, — сказал Емельяненко. — Мне в первых двух боях [в Pride] они выставили украинский флаг. Я им говорю: «Почему украинский? Вы что, офигели? Я из России, я всю жизнь россиянин». — «А ты же родился на Украине». — «Ну и что? Родился на Украине, но я русский, у меня паспорт [российский], я россиянин всю жизнь». — «Ну хорошо, мы поменяем». И вот второй бой — с Хитом Хиррингом, и они опять поставили украинский флаг. Это 2002 год, по-моему. И я им сказал: «Еще раз поставите, я к вам больше не приеду». Услышали», — сказал Емельяненко.

Федор Емельяненко родился в городе Рубежное в Северодонецком районе Луганской области.

Федор Емельяненко.«Посмотрел в глаза Мирко и понял: ему больно». Федор Емельяненко — откровенно о вершине своей великой карьеры, бое с Кро Копом
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Федор Емельяненко
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