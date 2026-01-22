Федор Емельяненко рассказал, как его брат Александр обогнал легкоатлета

Федор Емельяненко в интервью «СЭ» рассказал, почему его брат Александр проиграл в 2004-м нокаутом Мирко Филиповичу и как после этого поражения быстро набрал отличную форму.

— Что неправильного сделал Александр, что тот бой для него закончился катастрофой?

— Он вообще неправильно просил, требовал этот бой. Более того, он к нему не готовился. Александр рассказывает небылицы, что его якобы бросили под Мирко, под такие кулаки и так далее. Это не соответствует действительности. Хотя бы потому, что у меня тогда не намечалось боя с Мирко, я участвовал в Гран-при. Ну, Александр придумал себе такую историю... А Мирко тогда, я так понимаю, дали нескольких японских бойцов, чтобы он вернул себе уверенность. И Александра — чтобы у меня шага назад уже не было. Но Александр сам попросил этот бой. Сам просил, требовал. Хотя я, Вадим Финкельштейн, тренеры его отговаривали. А он: «Нет, дайте». Ну раз дайте — дали.

Он перед боем с Мирко весил 123 кг. Говорил ему: «Сбрось 5 кг. Когда у тебя вес падает, ты другой. Ты скоростной, у тебя передвижения другие». Но Саня, к сожалению, не сбросил, а, наоборот, набрал 3 кг. То есть вышел на бой даже не 123 кг, а 126. Вот такая беда была.

Саня [Емельяненко] после поражения взялся за голову, он прям подсбросил вес. Когда я уже нахлебался с Саней, когда понял, что тяжело мне этот груз тащить, тренеры меня убедили, что он одумался. И подсошло с него.

Там [в Кисловодске] есть такой хороший затяжной подъем по асфальту — когда выходишь с базы... И там бегал легкоатлет — взрывник, спринтер. Мы с ним разговорились. Говорю ему: «Забьемся, что мой брат тебя сделает?» — «Да ну!» — «Давай, кто первый. Сань, ты как?» — «Да можно!» Там знак наверху стоял. «Давай до него». — «Давай». И они чесанули. И Саня этого легкоатлета сделал! Там этот подъем... метров 80-100. Легкоатлет говорит: «Ну, молодцы, ребята, вы крутые!» И побежал дальше набегать. Мы с Саней отбежали, и он мне: «Ты зачем это сделал?! Я больше бежать не могу, на этом подъеме выложился, окислился!» Я так и понял, что он окислится, — ведь без разминки, без ничего взорвался — и... Он потом погулял-погулял — и пошел на базу. Выиграл, но [пешком] пошел (смеется).

Много тогда нянчился с Александром. В первую очередь ноги ему ставили — я, Александр Васильевич Мичков. И в залах, и в лесу... И пошла у него скорость ног, скорость рук, полетели ручки.

— Он же чуть ли не сразу после освобождения, в 2003-м, выступил на турнире в Харькове — и выиграл там нокаутом за несколько секунд.

— Да, я помню. Но не сразу он туда поехал. Он когда освободился, весил килограммов 87-88. Был вообще спичкой. Он пришел к нам в спортзал, и скорость рук у него была просто сумасшедшей. Он быстро набрал вес. Когда он туда поехал, он уже больше 100 весил, килограммов 105. Если не ошибаюсь, нас туда пригласил Олег, менеджер Игоря Вовчанчина. Сказал, что много не заплатит, но для опыта нам, наверное, будет интересно. Спросил у Сани: «Будешь?» — «Буду». И он победил нокаутом. Но, по-моему, не на первых секундах, — сказал Емельяненко.