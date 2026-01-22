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22 января, 14:32

Федор Емельяненко объяснил причину трех поражений подряд. «Была духовная борьба»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств

Федор Емельяненко в интервью «СЭ» назвал несколько моментов, которые помешали ему успешно выступить в Strikeforce, где с 2010 по 2011 год он потерпел три поражения подряд.

— Вы рассказывали, что у супруги были тяжелые роды. Когда вы готовились к бою с Хендерсоном.

— Там не только роды, там было тяжелым все ношение. В каждом кабинете, в какой мы заходили, врачи кричали: «Аборт! Аборт! Аборт!» Я сейчас понимаю, что это еще и духовное... Мы в то время строили храм. Денис Курилов, еще наши друзья, близкие помогали. И все три поражения пришлись именно на это время — на строительство, на беременность. Храм строили. Так что для меня это все закономерно. Это еще духовная такая борьба. Я сейчас с духовной точки зрения на это смотрю немножко... Вам, наверное, будет сложно понять (улыбается). Я прямо чувствую, когда идет ополчение с той стороны. Когда я что-то делаю, мне сразу прилетает. Я не буду озвучивать, но есть кое-какие вещи, которые мы делаем с друзьями, с тем же Денисом. И прямо моментально... Как только мы заканчиваем какое-то дело — нам приходит, — сказал Емельяненко.

Федор Емельяненко.«Посмотрел в глаза Мирко и понял: ему больно». Федор Емельяненко — откровенно о вершине своей великой карьеры, бое с Кро Копом
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Федор Емельяненко
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