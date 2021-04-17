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Федор Емельяненко проведет еще два боя перед завершением карьеры

07:49
Федор Емельяненко. Фото Instagram
Федор Емельяненко. Фото Instagram
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Президент организации Bellator Скотт Кокер рассказал, что российский боец Федор Емельяненко завершит карьеру через два боя. В сентябре спортсмену исполнится 45 лет.

«Мы немного общались с Федором. У нас есть понимание, что у него осталось два боя до завершения карьеры, это его прощальный тур. Но мы хотим, чтобы эти два боя прошли в присутствии зрителей. Поэтому ждем этой возможности», — цитирует ТАСС Кокера.

Федор Емельяненко провел последний бой 29 декабря 2019-го, победив нокаутом Куинтона Джексона на Bellator 237 в Японии.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11176485

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