Федор Емельяненко проведет еще два боя перед завершением карьеры

Президент организации Bellator Скотт Кокер рассказал, что российский боец Федор Емельяненко завершит карьеру через два боя. В сентябре спортсмену исполнится 45 лет.

«Мы немного общались с Федором. У нас есть понимание, что у него осталось два боя до завершения карьеры, это его прощальный тур. Но мы хотим, чтобы эти два боя прошли в присутствии зрителей. Поэтому ждем этой возможности», — цитирует ТАСС Кокера.

Федор Емельяненко провел последний бой 29 декабря 2019-го, победив нокаутом Куинтона Джексона на Bellator 237 в Японии.