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Немков считает, что допустил ошибки в бою с Дэвисом

06:47
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Российский боец Вадим Немков признался, что допустил несколько ошибок в бою против Фила Дэвиса на турнире Bellator 257. Россиянин победил единогласным решением судей.

«Задача была работать в стойке, перебивать его и защищаться от борьбы. Все получилось, я боем доволен, но есть ошибки. Знал, что бой продлится все 5 раундов, его тяжело нокаутировать, я распределял силы на весь бой», — сказал Немков.

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