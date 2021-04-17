Немков считает, что допустил ошибки в бою с Дэвисом

Российский боец Вадим Немков признался, что допустил несколько ошибок в бою против Фила Дэвиса на турнире Bellator 257. Россиянин победил единогласным решением судей.

«Задача была работать в стойке, перебивать его и защищаться от борьбы. Все получилось, я боем доволен, но есть ошибки. Знал, что бой продлится все 5 раундов, его тяжело нокаутировать, я распределял силы на весь бой», — сказал Немков.