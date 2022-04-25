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25 апреля, 14:05

Габдуллин отказался уходить в отставку с поста президента Союза ММА России

Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин отказался уходить со своего поста.

«Считаю это решение нелегитимным, президиум был не в полном составе. Не планирую уходить со своего поста. Решение о передаче полномочий я могу принять исключительно лично, просьбы подобного рода не интересны. Все руководство Союза ММА России обязано предоставить отчет о проделанной за четыре года работе. Итоговое решение будет принимать конференция», — приводит слова Габдуллина ТАСС.

Ранее президиум Союза ММА России под председательством Федора Емельяненко выразил вотум недоверия президенту союза и предложил ему уйти в отставку.

Емельяненко недавно сообщил, что с 30 марта больше не представляет Союз MMA России, так как не поддерживает действия и политику Радмира Габдуллина и Ленара Ганеева.

Источник: https://tass.ru/sport/14465411
Федор Емельяненко
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