Габдуллин отказался уходить в отставку с поста президента Союза ММА России

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин отказался уходить со своего поста.

«Считаю это решение нелегитимным, президиум был не в полном составе. Не планирую уходить со своего поста. Решение о передаче полномочий я могу принять исключительно лично, просьбы подобного рода не интересны. Все руководство Союза ММА России обязано предоставить отчет о проделанной за четыре года работе. Итоговое решение будет принимать конференция», — приводит слова Габдуллина ТАСС.

Ранее президиум Союза ММА России под председательством Федора Емельяненко выразил вотум недоверия президенту союза и предложил ему уйти в отставку.

Емельяненко недавно сообщил, что с 30 марта больше не представляет Союз MMA России, так как не поддерживает действия и политику Радмира Габдуллина и Ленара Ганеева.