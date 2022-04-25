Сауль Альварес рассказал, готов ли он подраться с Камару Усманом

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (57-1) сообщил, что он даже не рассматривает в ближайшем будущем потенциальный поединок с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом (20-1).

«Никогда не говори «никогда», — сказал Альварес в интервью TMZ Sports. — Но на данный момент я не планирую драться с Камару Усманом. Не сейчас. Прямо сейчас я строю свое наследие в боксе. В будущем, возможно, мы подеремся».

Альварес подерется с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (19-0) 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада.

Усман провел прошлый бой 6 ноября 2021 года против Колби Ковингтона (17-3) на UFC 268, победив единогласным решением судей.