Федор Емельяненко о Кори Андерсоне: «Зачем радоваться и себя так вести?»

45-летний российский боец Федор Емельяненко (40-6) отреагировал на слова финалиста Гран-при Bellator Кори Андерсона (16-5) о том, что после боя с Вадимом Немковым (14-2) к нему подошел Емельяненко и сказал, что он не выиграл, а только бил головой.

«Мы с ним после боя даже не сблизились на ту дистанцию, чтобы поговорить, — приводит слова Емельяненко журналист Игорь Лазорин в своем Telegram. — И если это была случайность (удар головой), то признай, что эта случайность произошла по твоей вине, потому что ты провел запрещенный прием. Зачем тогда радоваться и себя так вести? Но он после боя высказал свое недовольство, результатом, который объявили. Я показал ему после поединка жестом, что он провел запрещенный удар головой. И только после этого он подошел к Вадиму, пожал ему руку и сказал, это его фол. Мы пожали руки и разошлись».

Андерсон провел бой с Немковым 15 апреля в со-главном событии турнира Bellator 277. Финал Гран-при Bellator завершился в 3-м раунде. За 5 секунд до конца 3-го из 5 раундов бойцы столкнулись головами. У россиянина открылось кровотечение. Бой был признан несостоявшимся.