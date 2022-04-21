Федор Емельяненко рассказал, когда планирует провести последний бой в карьере

Российский боец Федор Емельяненко рассказал, когда проведет последний бой в карьере.

«К сожалению, так получается, что бой пройдет не в России. Я готов в любом месте провести бой, который завершит карьеру. Я бы хотел побиться за пояс, рейтинг Bellator позволяет мне провести последний бой именно за титул. Сейчас в мае пройдет поединок между Чейком Конго и Райаном Бейдером, с кем-то из них я бы хотел побиться в завершающем карьеру бое, хотелось бы, чтобы это был Бейдер. Бой может быть на одном турнире с Вадимом Немковым в августе. По контракту это последний бой», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

Изначально последний бой спортсмена планировалось организовать на Красной площади в Москве, но проведение поединка на территории России стало невозможным в связи с ситуацией на Украине.

В своем последнем бою, в октябре 2021 года, против Тимоти Джонсона на Bellator 269 Емельяненко победил нокаутом в первом раунде.

Всего в ММА он провел 47 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел 6 поражение. Еще один поединок признан несостоявшимся.