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Сегодня, 10:47

Уиттакер подтвердил, что выбывает с боя с Марвином Веттори

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-6) подтвердил, что он снялся с боя с Марвином Веттори (18-5) из-за травмы.

«Прошу прощения, ребята, — написал Уиттакер в Twitter. — Из-за травмы, которую я получил в начале тренировочного лагеря, я не смогу драться в июне. Я сделал все, чтобы залечить травму, но ничего не вышло. Это значит, что я вернусь в октагон через пару месяцев и буду выглядеть лучше, чем когда-либо».

Уиттакер должен был подраться с Веттори в июне на турнире UFC 275, который состоится в Калланге, Сингапуре.

В прошлом поединке Уиттакер проиграл Исраэлю Адесанье (22-1) единогласным решением судей 12 февраля на UFC 271 в Хьюстоне.

UFC
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