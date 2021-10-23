Федор Емельяненко одержал 40-ю победу в карьере
23 октября, 23:59
Российский боец ММА Федор Емельяненко нокаутировал американца Тимоти Джонсона в главном поединке турнира Bellator 269, который состоялся в Москве на «ВТБ Арене».
Для 45-летнего россиянина эта победа стала 40-й в карьере, 16 из них он одержал нокаутом. Также в карьере Емельяненко были 6 поражений, один бой был признан несостоявшимся.
«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию турнира. В прямом эфире его показывали на платном сервисе Okko Спорт.
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