Федор Емельяненко одержал 40-ю победу в карьере

Российский боец ММА Федор Емельяненко нокаутировал американца Тимоти Джонсона в главном поединке турнира Bellator 269, который состоялся в Москве на «ВТБ Арене».

Для 45-летнего россиянина эта победа стала 40-й в карьере, 16 из них он одержал нокаутом. Также в карьере Емельяненко были 6 поражений, один бой был признан несостоявшимся.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию турнира. В прямом эфире его показывали на платном сервисе Okko Спорт.