Немков — о победе Емельяненко: «Рано завершать после такого боя»

Российский боец ММА Вадим Немков прокомментировал «СЭ» победу Федора Емельяненко в бое с Тимоти Джонсоном в главном поединке Bellator 269.

«Мы очень рады такой победе. Федор очень хорошо готовился к этому бою, и это труд. Он показал настоящий мастер-класс. После такого боя рано еще завершать, думаю, все еще будет», — сказал Немков в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Емельяненко нокаутировал Джонсона уже в первом раунде. Прошлый бой 45-летний россиянин был около двух лет назад, в декабре 2019 года. Тогда Емельяненко победил американца Куинтона Джексона.