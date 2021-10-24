Актер и первый российский чемпион UFC Олег Тактаров поделился впечатлениями от победы Федора Емельяненко в бое с Тимоти Джонсоном в главном поединке Bellator 269.

«Соперник был очень опасный. Левша. Разница в возрасте. Поразительно, как легко Федор с ним разобрался. 45 лет... Но и чувство и скорость на месте. Мои поздравления!» — написал Тактаров в Instagram.

Емельяненко нокаутировал Джонсона уже в первом раунде. Прошлый бой 45-летний россиянин был около двух лет назад, в декабре 2019 года. Тогда Емельяненко победил американца Куинтона Джексона.