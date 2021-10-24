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«Поразительно, как легко Федор с ним разобрался». Тактаров — о победе Емельяненко над Джонсоном

Тактаров прокомментировал победу Емельяненко над Джонсоном
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Актер и первый российский чемпион UFC Олег Тактаров поделился впечатлениями от победы Федора Емельяненко в бое с Тимоти Джонсоном в главном поединке Bellator 269.

«Соперник был очень опасный. Левша. Разница в возрасте. Поразительно, как легко Федор с ним разобрался. 45 лет... Но и чувство и скорость на месте. Мои поздравления!» — написал Тактаров в Instagram.

Публикация от Олег Тактаров Oleg Taktarov (@olegtaktarov_official)

Емельяненко нокаутировал Джонсона уже в первом раунде. Прошлый бой 45-летний россиянин был около двух лет назад, в декабре 2019 года. Тогда Емельяненко победил американца Куинтона Джексона.

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Сергей Разин все материалы автора
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