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22 января, 14:50

Федор Емельяненко назвал свой пиковый возраст в карьере: «25-30 лет. Потом произошел щелчок»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств

Федор Емельяненко рассказал в интервью «СЭ», что пребывал в пиковой форме с 25 по 30 лет, после чего у него начался спад.

— С 25 до 30 лет, с кем бы я ни бился, было ощущение, что я его перемелю, — сказал Емельяненко в интервью «СЭ». — У Валька я это наблюдал. У Валентина Молдавского. Он выходил одно время, и такое ощущение было, что его не остановить, что, сколько бы раунд ни длился — 5, 10, 30 минут, он все равно перемолол бы соперника. Я говорил ему об этом. Дальше — опыт растет, техника оттачивается, но у меня после 30 лет щелчок произошел. Конечно, это гонишь от себя — нет, не может быть, а потом в 35 еще один щелчок. Все равно гонишь. Да по сей день гонишь! Но понимаешь, что во мне сейчас нет и половины от того, каким я был. Удивляются, что я четыре раза дрыгнулся, сделал выход [силой на турнике]. А раньше я делал пять раз чисто! Понимаете? В 23, 24, 25, 26 лет. Потом палец сломал — и уже на канат не лазил, меньше... Хотя подтягивался много.

— Но когда вы вернулись в 2015 году, то с самыми большими задачами. Подписались бы в UFC — хотели бы стать чемпионом UFC.

— Задачи были большими, да. Задачи по сегодняшний день большие! Бензина уже не хватает только. Конечно, я хорохорюсь еще, с ребятами в парах стою, в ЦСКА есть Даня, чемпион России по молодежке многократный. Мне с ним отстоять — слава богу! Я прямо рад, что с таким пацаном я еще относительно уверенно стою. Но это не то, что было когда-то, — сказал Емельяненко.

Федор Емельяненко.«Посмотрел в глаза Мирко и понял: ему больно». Федор Емельяненко — откровенно о вершине своей великой карьеры, бое с Кро Копом
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Федор Емельяненко
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