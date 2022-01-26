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Сегодня, 13:37

Федор Емельяненко объяснил, почему не ищет оправдания своим поражениям

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Федор Емельяненко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко в интервью «СЭ» объяснил, почему не ищет оправдания своим поражениям.

«Если так произошло, то, значит, так надо. Зачем гадать о том, что могло было бы быть или не случилось. Я принял решение биться, и я побился, — сказал Емельяненко о поражении от Райана Бейдера. — Я никогда не ищу оправдания своим поражениям. Знаете, у меня были определенные трудности, но я даже не хочу говорить о них, потому что я принял решение биться. Возможность отказаться, я думаю, была, но я принял решение биться. Не стоит искать оправдания. Зачем?»

На счету 45-летнего Емельяненко 40 побед, 6 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся. В январе 2019 года Последний Император потерпел поражение нокаутом от американца Райана Бейдера.

В последнем поединке, который состоялся в октябре на турнире Bellator в Москве, Емельяненко нокаутом в первом раунде выиграл у топового тяжеловеса Bellator Тимоти Джонсона.

Федор Емельяненко
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