Федор Емельяненко отреагировал на последние слова Даны Уайта о нем и объяснил причину несогласия перехода в UFC

Боец ММА Федор Емельяненко отреагировал на слова Даны Уайта о нем. Президент сильнейшей лиги мира после октябрьского турнира в Абу-Даби заявил, что россиянину не пришлось бы биться в 45-летнем возрасте в случае его перехода в UFC.

«Если он смотрел мое интервью, то он должен был ответить на вопрос, который постоянно... Я же объяснил, почему не заключил контракт. У меня на тот момент был контракт с Strikeforce. Я вообще не понимал, зачем нужна эта встреча. Но на ней настоял Вадим [Финкельштейн], и, как я понял, ее хотели UFC, Дана Уайт. Ну и встретились, поговорили, и я задал конкретный вопрос: Как вы это все видите? У меня же контракт. Ну что об этом говорить? Это первое. Второе... Ну это самое главное, скажем так. Что об этом говорить? Какую бы там сумму ни называли, на меня Strikeforce подает в суд, а далее я не имею права биться нигде. Вот и все. Была бы примерно такая же ситуация, как с Виталием Минаковым», — сказал Емельяненко в интервью «СЭ».

«Приятно ли, что Дана Уайт следит за мной? То, что я не перешел в UFC — его самая большая неудача? Да мне с Даной Уайтом и еще кто-то... Главное — человеком надо оставаться в любой ситуации и жизненной позиции. Опять же повторюсь, что, если бы UFC хотела, я бы у них бился. Просто UFC показывала характер, потом уже я не мог биться, да и мне не хотелось биться уже. Нельзя разменивать отношения на деньги».

В последнем поединке, который состоялся в октябре прошлого года на турнире Bellator в Москве, Емельяненко победил Тимоти Джонсона нокаутом в первом раунде.