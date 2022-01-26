Петр Ян поднялся на девятое место в рейтинге P4P от UFC

Российский боец Петр Ян поднялся на девятое место в рейтинге UFC

UFC опубликовала обновленный рейтинг лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории.

Боец клуба «Архангел Михаил» Петр Ян поднялся на две позиции и вошел в десятку сильнейших. Теперь чемпион UFC в легчайшем весе занимает девятую строчку.

Ниже россиянина опустились бывший чемпион в тяжелом весе Стипе Миочич и Брэндон Морено, который проиграл в третьем бою с Дейвесоном Фигейредо и потерял титул наилегчашего дивизиона.