Федор Емельяненко не посетит бой брата на турнире National Fighting League

Российский боец Федор Емельяненко не сможет посетить поединок Александра Емельяненко на турнире National Fighting League.

«У Федора в эти сроки будет другое мероприятие», — приводит слова представителя команды бойца ТАСС.

Ранее руководство лиги выслало приглашение Федору Емельяненко посетить турнир. Александр Емельяненко проведет бой впервые за 1,5 года. Поединок состоится 21 декабря в Магасе. Имя противника будет объявлено на пресс-конференции лиги 20 декабря в 18 часов.