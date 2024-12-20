Бокс/ММА
UFC Bellator PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 14:15

Федор Емельяненко не посетит бой брата на турнире National Fighting League

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец Федор Емельяненко не сможет посетить поединок Александра Емельяненко на турнире National Fighting League.

«У Федора в эти сроки будет другое мероприятие», — приводит слова представителя команды бойца ТАСС.

Ранее руководство лиги выслало приглашение Федору Емельяненко посетить турнир. Александр Емельяненко проведет бой впервые за 1,5 года. Поединок состоится 21 декабря в Магасе. Имя противника будет объявлено на пресс-конференции лиги 20 декабря в 18 часов.

Источник: ТАСС
Александр Емельяненко
Федор Емельяненко
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Фестиваль привозов, качельно-голевой карнавал и первая победа Воробьева в дерби. Что произошло в матче КХЛ ЦСКА – «Спартак»
Трамп потребовал от ЕС увеличить закупки энергоресурсов США
Запоздалая помощь США Украине и расплывчатые обещания Европы. Что пишут СМИ
Стало известно о задержании гендиректора Корпорации развития Курской области
ЕС планировал наложить санкции на два клуба РПЛ
Чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен впервые станет папой
Популярное видео
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: Лига конференций, 6-й тур, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
В «Ладе» началась распродажа команды?
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Локомотив» подписал контракт с Рихардом Паником
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Россия выиграла КПК. «Трактор» взял американского защитника
Финал Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 10 — рекордный!
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Александр Емельяненко обратился к брату Федору перед боем в Ингушетии

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости