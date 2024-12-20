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Сегодня, 13:45

Александр Емельяненко обратился к брату Федору перед боем в Ингушетии

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Александр Емельяненко
Александр Емельяненко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский тяжеловес Александр Емельяненко обратился к своему родному старшему брату легендарному Федору Емельяненко накануне боя в Ингушетии.

«Федор Емельяненко, приглашаю тебя на турнир NFL. Приходи посмотреть, как будет драться твой брат, — сказал Александр журналистам перед боем. — Хотелось бы видеть его в турнире? Конечно, это же мой брат. Не понимаю этих вопросов. Вы многого о наших взаимоотношениях не знаете. Вам известно о поверхности. Никому не понятно, что там на самом деле происходит. Разберемся».

Александр Емельяненко выступит в турнире NFL 2, который пройдет 21 декабря в Ингушетии. Имя соперника Емельяненко объявят в день турнира.

Александр Емельяненко
Федор Емельяненко
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