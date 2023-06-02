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Сегодня, 12:00

Федор Емельяненко назвал условие перемирия со Шлеменко

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Боец ММА Александр Шлеменко.
Александр Шлеменко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский тяжеловес Федор Емельяненко в беседе с журналистами на чемпионате России по ММА отреагировал на готовность средневеса Александра Шлеменко извиниться перед ним ради будущего спорта.

— В свое время у вас с Александром Шлеменко было небольшое недопонимание в медиа. Буквально несколько месяцев назад Александр заявил, что готов перед вами извиниться, если в чем-то был неправ для общего развития ММА. Готовы ли вы сотрудничать с ним в этой плоскости? Все-таки он тоже легендарная личность для ММА.

— Вы знаете, я думаю, извиняться нужно не для развития ММА, а если Александр чувствует себя в чем-то виноватым. Не вопрос. Мы встретимся и поговорим. Если ради чего-то, то, я думаю, не стоит. Нет смысла.

Конфликт между бойцами произошел на фоне выборов президента Союза ММА России. Тогда Шлеменко заявил, что Емельяненко выложил в Сеть письмо с критикой бывшего президента организации Радмира Габдуллина. Сам боец отверг это обвинение.

В настоящее время Емельяненко является главой Союза ММА России.

В Ханты-Мансийске проходит чемпионат России по ММА, который стартовал 1 июня. Финальные поединки состоятся 3 июня.

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Александр Шлеменко
Федор Емельяненко
ММА
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