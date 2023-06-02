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Федор Емельяненко: «Поп-ММА — нездоровая тема. Нужно закрывать»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Федор Емельяненко.
Фото Global Look Press

Легендарный тяжеловес Федор Емельяненко рассказал о своем отношении к индустрии поп-ММА.

«Вы правильно говорите, что это популярно. Все вроде понимают, что это нехорошо и плохо и все это поп-ММА — нездоровая тема, но тем не менее собирает огромную аудиторию. В этом плане все-таки должно быть указание сверху. Если мы заботимся о нашем молодом поколении, то нужно закрывать не только сверху, [но и] снизу, перебить непонятную популярность. Мы разные вещи проходили, мы понимаем, что народ как-то у нас сейчас стал реагировать на противоестественные вещи, на всякую низость. Мне кажется, что должно быть указание сверху, чтобы все прекратилось на законодательном уровне», — сказал Емельяненко в беседе с молодежью в арт-резиденции «Центр молодежных проектов» в Ханты-Мансийске.

В Ханты-Мансийске проходит чемпионат России по ММА, который стартовал 1 июня. Финальные поединки состоятся 3 июня.

Федор Емельяненко
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