Федор Емельяненко: «Выпускать Александра на бой — уголовное дело»

Александра Емельяненко ни в коем случае нельзя было выпускать на бой против Евгения Ершова, считает президент Союза ММА России, экс-чемпион Pride, старший брат Александра Федор Емельяненко.

Поединок состоялся 26 мая в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», Емельяненко победил болевым приемом Евгения Ершова.

«Мне кажется, это все нужно запрещать в жесткой форме, — сказал Федор Емельяненко журналистам на чемпионате России по ММА. — Кто этим будет заниматься? Прокуратура совместно с Министерством спорта РФ, федерации совместно с министерством, прокуратурой... Не знаю. Но это надо запрещать. Что тот же Александр вышел на бой в таком состоянии... Конечно, Хрюнов (промоутер того турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». — Прим. «СЭ») может говорить все что угодно, что его [Александра] врачи допустили... Ну так покажите этих врачей. Это уголовное дело — допустить человека [к бою] в таком состоянии. У нас почему-то, как на работу выходить, рамки стоят... Не рамки, а эти... алкотестеры, да. А артисты позволяют себе быть и пьяными, и под действием наркотиков. Спортсмены тоже уже. Дурдом вообще! Это его работа... Так не должно быть».