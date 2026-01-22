Федор Емельяненко рассказал, почему никогда не хотел поехать на сборы в США

Федор Емельяненко дал большое интервью «СЭ». Он рассказал, почему никогда не думал поехать на сборы в Америку, а также о том, как жена Оксана переносила его бои.

— Вы никогда не думали поехать на сбор в Америку?

— Нет, никогда не думал. Даже мысли такой не было. У нас дома все было хорошо. Я понимал, что нас там будут пытаться считывать. Хотя к нам приезжали японцы — и снимали все тренировки. И тем не менее их бойцы ничего не смогли противопоставить.

— Тогда вы впервые взяли на бой старшую сестру Марину.

— Хотел показать ей Японию. Она у меня врачом работает, и я ее очень люблю. Я с первой своей стипендии купил ей часы. Такие у нас отношения. Мне что-то хотелось для нее сделать, и вот я вывез ее в Японию. Оксана тоже полетела. Ксюша моя потом сказала, что для Марины это был сумасшедший стресс — что как только началось открытие... А там такое открытие... Даже с американскими горками не сравнить! Фейерверки, барабаны, музыка. Такое представление, шоу. И если в Америке фанаты приходили к самым последним боям, то в Японии — всегда к самому началу. И когда Марина это шоу смотрела, у нее глаза уже были влажными.

Ксюша говорит: «Когда объявили Рому, у нее два ручья из глаз полились. А когда ты вышел, у нее глаза просто вот такие были! У нее два ручья не переставая лились!» Есть фотография из раздевалки, где она ко мне прижалась. Эти два ручья у нее не остановились! Сказала: «Ты такой молодец...» Не знала, как еще выразить эмоции. Я благодарен сестре за это. «Мариш, ну ты что, я же победил, уже все хорошо, уже все позади». А она еще долго не могла успокоиться. Потом спросил у нее: «Ну что, еще поедешь на мой бой в Японию?» — «В Японию поеду, на бой — не пойду!»

— Зато ваша супруга все стойко переносила.

— Нет... Она несколько раз была на моих боях. Я ее один раз взял на Rings. Или я дал ей камеру, или еще кто-то. Так она и бой толком не видела, и не записала ничего. Руки тряслись у бедной... Всегда она меня поддерживала.