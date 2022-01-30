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Сегодня, 09:38

Федор Емельяненко может провести реванш против Райана Бейдера

Иван Торопцев
Корреспондент

Российский боец ММА Федор Емельяненко может провести реванш против американца Райана Бейдера.

«Да, есть такой вариант с реваншем. Но у нас на горизонте бой Бейдер-Конго. Поэтому посмотрим, что будет», — приводит ТАСС слова представителя Bellator.

Емельяненко проиграл Бейдеру в январе 2019 года техническим нокаутом в первом раунде. В этом поединке американец стал чемпионом Bellator в тяжелом весе. Сегодня, 30 января Бейдер защитил титул, победив другого россиянина Валентина Молдавского, который является учеником Емельяненко.

Источник: https://tass.ru/sport/13566103
Федор Емельяненко
ММА
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