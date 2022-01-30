Бейдер победил Молдавского единогласным решением судей и защитил титул чемпиона Bellator в тяжелом весе

Чемпион Bellator в тяжелом весе Райан Бейдер победил временного чемпиона лиги Валентина Молдавского в главном поединке турнира Bellator 273.

Бейдер одержал победу единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47) и защитил свой чемпионский титул. 6 мая американец проведет еще одну защиту пояса против Чейка Конго, бой состоится в Париже.

У 38-летнего Бейдера 29 побед и 7 поражений. 29-летний Молдавский потерпел второе поражение в карьере, также на его счету 11 побед.