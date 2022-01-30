В ночь с 29 на 30 января в Финиксе (США) состоялся турнир Bellator 273, главным поединком которого стал бой чемпиона в тяжелом весе Райана Бейдера с россиянином Валентином Молдавским.

Бейдер одержал победу единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47) и защитил свой титул. Сразу после поединка в Bellator объявили, что американец 6 мая проведет еще одну защиту пояса против Чейка Конго.

На счету 38-летнего Бейдера 29 побед и 7 поражений в ММА. 29-летний Молдавский потерпел второе поражение в карьере, также на его счету 11 побед.