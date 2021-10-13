Бывший чемпион Pride Федор Емельяненко считает, что Антонио Ногейра обладал самым высоким бойцовским интеллектом среди всех его оппонентов.

«В Pride, если бы я проиграл, я там никому не нужен был бы, — рассказал Емельяненко в документальном фильме Okko TV. — Меня хотели сразу с чемпионом поставить, но я сказал: «Ребят, я ваших правил не знаю, можно меня хотя бы не в первом бою против чемпиона». Они ответили, хорошо, тогда, если будешь побеждать, в третьем бою подерешься с ним. Первый бой у меня был с японцем, чемпионом Японии по карате, я нокаутировал его за секунд 12. Я никому не уступал ни физически, ни по выносливости, ни по скорости.

В поединке должно быть шахматное мышление. На его действие должно быть мое противодействие. С умным соперником очень интересно работать. В моей жизни Антонио Родриго Ногейра был самый умный. Было мне очень интересно с ним поработать, на тот момент он раскатал всю элиту, был фаворитом в нашем бою".

Федор трижды встречался с Ногейрой во время выступления в Pride. Первый и третий поединки закончились победой россиянина единогласным решением, второй бой был признан несостоявшимся из-за сечки после столкновения головами.

23 октября Емельяненко подерется с Тимоти Джонсоном на Bellator 269 в Москве.