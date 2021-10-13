Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Федор Емельяненко: «Я уже далеко не тот Федор, что был. Возраст чувствуется»

13 октября, 09:45
Федор Емельяненко. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Федор Емельяненко. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Теги:

Бывший чемпион Pride Федор Емельяненко рассказал о своем физическом спаде.

«От физической силы у меня сейчас половина, или даже, можно сказать, одна треть того, каким я был в 25-30 лет, — сказал Емельяненко в документальном фильме Okko TV. — Плюс восстановление уже не то, чувствуются 45 лет. Наваляю ли я Молдавскому сейчас [в спарринге]? Нет. Уже как бы сейчас самому не наваляли (смеется). Я уже далеко не тот Федор, что был. Мне не нравится это очень сильно. Я уже в том возрасте, когда сделать не могу и только рассказываю (смеется)».

23 октября Емельяненко подерется с Тимоти Джонсоном на Bellator 269 в Москве.

Полностью интервью Емельяненко читайте на сайте «СЭ»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Никита Горшенин все материалы автора
Читайте также
Творог: польза и вред для организма. Комментирует эксперт
2