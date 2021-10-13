Федор Емельяненко: «Я уже далеко не тот Федор, что был. Возраст чувствуется»

Бывший чемпион Pride Федор Емельяненко рассказал о своем физическом спаде.

«От физической силы у меня сейчас половина, или даже, можно сказать, одна треть того, каким я был в 25-30 лет, — сказал Емельяненко в документальном фильме Okko TV. — Плюс восстановление уже не то, чувствуются 45 лет. Наваляю ли я Молдавскому сейчас [в спарринге]? Нет. Уже как бы сейчас самому не наваляли (смеется). Я уже далеко не тот Федор, что был. Мне не нравится это очень сильно. Я уже в том возрасте, когда сделать не могу и только рассказываю (смеется) ».

23 октября Емельяненко подерется с Тимоти Джонсоном на Bellator 269 в Москве.