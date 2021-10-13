Федор Емельяненко: «В бою с Кро Копом я не мстил за брата. Это придумали, приплели»

Бывший чемпион Pride Федор Емельяненко вспомнил свою мотивацию перед поединком с Мирко Филипповичем в августе 2005-го.

«Кро Копа мне было интересно переработать, перебить на его территории, — сказал Федор в документальном фильме Okko TV. — Я подготовился, старался его именно передумать. Я видел, как Марк Коулмэн с ним бился. Коулмэн, конечно, сильный в добивании лежа, в переводе в партер. Но с Мирко он кинулся раз, кинулся два, тот его на ногах пропускает, бегает от него, и Марк почувствовал себя таким бычком на привязи, которого за кольцо водят и он ничего не может. Мирко его просто разбил. Но против меня это не сработало.

Я не мстил за брата в том бою. Это придумали, прилепляют к этой истории. Эмоции я стараюсь не включать, я выходил биться за себя, за свою страну. Выходили россиянин и хорват. Японцы такую очень нехорошую историю сделали... Хотели, чтобы Мирко стал чемпионом".

Федор Емельяненко победил Кро Копа единогласным решением в поединке за титул чемпиона Pride в тяжелом весе. За год до этого боя хорват нокаутировал Александра Емельяненко.

23 октября Емельяненко подерется с Тимоти Джонсоном на Bellator 269 в Москве.