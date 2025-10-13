«Судя по тому, что изрыгается из его рта...» Федор Емельяненко раскритиковал Орловского

Знаменитый боец ММА Федор Емельяненко в интервью «СЭ» критически высказался об Андрее Орловском, которого победил в поединке в 2009 году.

— Вы проигнорировали вызов Андрея Орловского.

— А что говорить? Как реагировать? Не знаю, что сказать... Наверное, не обошлось без последствий после того удара (имеет в виду победу над Орловским нокаутом в январе 2009 года. — Прим. «СЭ»). Судя по тому, что изрыгается из его рта.

— Это единственный человек, который, так скажем, трешток в вашу сторону включает.

— Я на бесовском языке не разговариваю. И на эти вещи не ведусь. Сербский патриарх Павел сказал такую вещь: «Нас можно обидеть ровно настолько, насколько мы сами обидимся». На меня кто-то может каплю из стакана пролить, и я могу вскочить, начать руками махать и в грудки вцепиться. А можно понять, что человеку бедному... Как бы это сказать... Как его колбасит внутри, как ему плохо живется, что у него такая злоба. Потому что нездоровый это разговор.

Допустим, мы как-то с Мирко пересеклись, по-доброму пообщались, как старые друзья. «Как ты?» «А ты как?» По-хорошему, без всякого. И мне интересно с ним биться, я готов. Наш бой до сих пор вспоминают. И здесь я был бы готов, но, когда тебя начинают пытаться зацепить, на какую-то мерзость вывести, я на нее не ведусь.

— То есть если и организатор боя с Орловским найдется, вы от этого боя откажетесь, потому что Андрей резко высказывается?

— Ну, конечно. Зачем? Сейчас время такое. Но Господь — он во все времена один и тот же. Можно говорить: «Я верую в Бога», а самому какие-то пакости делать или говорить мерзости. Такого быть не может. Если мы надели крест, мы должны нести этот крест.

— Дмитрий Смоляков говорил, что компания Netflix была заинтересована в вашем поединке с Орловским, что у вас большие финансовые запросы, что вы не согласны биться меньше чем за 1,5 миллиона долларов, а Орловский — меньше чем за миллион. Были переговоры?

— Вообще ни с кем не было таких переговоров. Вообще. Там и Конор Макгрегор что-то заявлял, и в Казахстане, и Умар Кремлев — кто только не готов был организовать бой, но все это так — бла-бла-бла. Те люди, с которыми я вел переговоры, — они никак не обозначили себя.