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Федор Емельяненко назвал свой текущий вес

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Федор Емельяненко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Знаменитый боец ММА Федор Емельяненко в интервью «СЭ» рассказал о травме плеча и операции на нем, а также о своем текущем весе.

— Учитывая, что год назад сделал операцию на плече, я сейчас практически каждый день прорабатываю плечи. Слава богу, восстановился, все отлично, спасибо людям, которые поучаствовали в этом. Я их, кстати, отблагодарил в соцсетях. Но никто из СМИ это не обозначил — в чем минус наших СМИ. Этим постом хотел отблагодарить людей, которые мне помогли. Миленин Олег Николаевич, Бушков Федор Анатольевич. Там [в посте] обозначены — кто. Я восстановился, спасибо этим людям. Но СМИ выставили, что я показываю свою форму... Сейчас приходится прокачивать плечи. Валек [Молдавский] недавно подошел, говорит: «У тебя плечи как в молодости!» «Валек, я только и делаю, что плечи качаю!»

— А сколько весите?

— Сейчас килограммов 106-108. Иногда 110, когда подразъемся чуть-чуть.

— Расскажите тогда про силовые.

— Ноги не убиваю прокачкой. Много скакалки делаю, очень много бегаю. Ну и боксерские передвижения.

— Физическая активность у вас есть каждый день?

— Да, стараюсь. Иногда бывает, конечно, что хочется отдохнуть, тогда беру паузу.

— Но с железом работаете по любому.

— Из-за плеча работаю не с железом, а на тренажерах.

— Когда у вас эта травма случилась?

— Она накопилась. Врач мне делал операцию и сказал, что она была три в одной. Нарост, артроз, губа разорванная. Мне все это переделали, перекрепили. Слава богу, у меня был замечательный врач, сделал мое плечо, и сейчас, слава Богу, чувствую себя хорошо.

— На встрече с детьми в Старом Осколе вы отметили, что эта травма мешала вам бороться. Получается, это та самая причина, почему в боях вы перестали использовать борьбу?

— Да. После моего возвращения... да и до немного она застала. Но в основном после возвращения... Скажем так: чтобы поспать, я принимал обезболивающие. Поэтому в последние 10 лет такая подготовка была, вся. Но я очень рад, что Господь дал мне побиться. И моих ребят сейчас знает весь мир, для меня большая радость, большое счастье, что помог им немножко. Значит, я не зря возвращался.

Федор Емельяненко стал гостем редакции &laquo;СЭ&raquo;.«На бесовском языке не разговариваю. И на мерзость не ведусь». Большое интервью Федора Емельяненко

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Федор Емельяненко
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