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Федор Емельяненко: «Анкалаев — не балабол, а пахарь и очень культурный человек»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Магомед Анкалаев (справа) в бою против Алекса Перейры.
Фото Global Look Press

Федор Емельяненко в интервью «СЭ» поддержал Магомеда Анкалаева, который на турнире UFC 320 проиграл техническим нокаутом Алексу Перейре и уступил бразильцу титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.

— Магомед Анкалаев проиграл Алексу Перейре...

— Очень жаль. С Магомедом я знаком, к нему очень уважительно отношусь, он мне как человек, как личность очень нравится.

— Какой бы вы ему дали совет? У вас бывали похожие ситуации...

— Жизнь продолжается. Ничего, еще все впереди. Сделать выводы — и вперед. Он уже был чемпионом. Верю, что он может. Он талантливый. А самое главное — он не балабол, а пахарь и очень культурный человек.

Федор Емельяненко стал гостем редакции &laquo;СЭ&raquo;.«На бесовском языке не разговариваю. И на мерзость не ведусь». Большое интервью Федора Емельяненко

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Магомед Анкалаев
Федор Емельяненко
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