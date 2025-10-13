Федор Емельяненко: «Анкалаев — не балабол, а пахарь и очень культурный человек»

Федор Емельяненко в интервью «СЭ» поддержал Магомеда Анкалаева, который на турнире UFC 320 проиграл техническим нокаутом Алексу Перейре и уступил бразильцу титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.

— Магомед Анкалаев проиграл Алексу Перейре...

— Очень жаль. С Магомедом я знаком, к нему очень уважительно отношусь, он мне как человек, как личность очень нравится.

— Какой бы вы ему дали совет? У вас бывали похожие ситуации...

— Жизнь продолжается. Ничего, еще все впереди. Сделать выводы — и вперед. Он уже был чемпионом. Верю, что он может. Он талантливый. А самое главное — он не балабол, а пахарь и очень культурный человек.